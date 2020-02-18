Какой ущерб Одессе нанесли вандалы, срубившие деревья на склонах?

Мы уже писали о том, что вдоль Французского бульвара на склонах неизвестные спилили множество зеленых насаждений.

Эколог Владислав Балинский считает, что их срубили, чтобы организовать проезд через Трассу здоровья для окончательной застройки склонов.

Как посчитали активисты, в целом было уничтожено 336 деревьев.

А на днях чиновники назвали сумму нанесенного действиями вандалов ущерба.

Так, по данным департамента экологии, она составляет больше 90 тысяч гривен. Как отметили в горсовете, инициатор вырубки уже выплатил компенсацию в полном объеме.

Но от ответственности это его не спасет. В мэрии говорят, что деревья вырубили без разрешения, то есть незаконно. По факту уничтожения зеленых насаждений открыли уголовное дело, проводят досудебное расследование.

Экологи утверждают, что последствия от вырубки могут быть плачевными, так как это грозит склонам оползнями.

Фото Артема Виноградова

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