На приморских склонах в Одессе уничтожают деревья: кому и зачем это нужно? (фото)

Недавно оказались спилены зеленые насаждения на склоне вдоль Французского бульвара. Эко-активисты считают, что деревьев уничтожено минимум несколько сотен и сделано это для организации проезда через Трассу Здоровья. В то же время в Одесском горсовете опровергли информацию о «тысяче спиленных деревьев» и заявили о старте расследования.

Эко-активист Владислав Балинский в Facebook опубликовал текстовый и видеоматериал относительно сложившейся ситуации. По его мнению, неизвестные спилили несколько сотен зеленых насаждений. Произошло это на склоне возле строящегося ЖК «Aston Hall» по адресу Французский Бульвар, 60/1.

«Основное – это причина по которой деревья были удалены! Как я уже говорил, речь идет об организации проезда через Трассу здоровья для окончательной застройки склонов, хотя официальная позиция мэрии будет такая: «сооружение укрепительной подпорной стены», – написал эко-активист.

На фото с сайта ЖК действительно видна дорога рядом со склоном, на котором вырублены деревья. Такая дорога нужна застройщику для того, чтобы организовать подъезд к жилому комплексу с Французского бульвара, пересекая Трассу Здоровья.

Наш корреспондент побывал на месте спила. На небольшом участке повалено множество деревьев, количество которых не удастся подсчитать даже экспертам, до тех пор, пока территория не будет расчищена.

Прямо со склона неизвестные сбрасывали деревья, не учитывая, что чуть ниже в этом месте проходит газопровод. К счастью, обошлось без чрезвычайной ситуации. Однако вся территория склона рядом со спуском от Французского бульвара попросту зачищена от насаждений, что критично, учитывая скорость застройки склонов и учащение оползневых процессов на них.

К слову, во время аппаратного совещания в Одесском городском совете чиновники выразили обеспокоенность случившимся. Однако там отрицают, что деревьев вырублено более сотни. По предварительным подсчетам «Муниципальной стражи», зеленых насаждений было удалено около 25 штук, все – диаметром не более 20 сантиметров.

Пост сотрудников стражи совсем рядом с местом происшествия, однако вандалов они не заметили, так как, по их словам, видимость была ограничена. Полиции тоже не удалось застать нарушителей на месте. Впрочем, по факту спила насаждений начато расследование.

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