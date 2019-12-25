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Новости Одессы и Одесской области

На католическое Рождество под Одессой расцвели анютины глазки (фото)

На католическое Рождество под Одессой расцвели анютины глазки (фото)

Погода нынешней зимой продолжает баловать жителей Одессы и области лояльными не по сезону температурами.

Природа по-своему реагирует на теплые дни и, путая времена года, не спешит впадать в состояние покоя.

Так, недавно мы писали, что в Ботаническом саду зацвел куст калины, а на День Святого Николая покрылась соцветиями сирень.

А к католическому Рождеству в городе Черноморск под Одессой расцвели анютины глазки, которые еще называют виолой.

Для сотрудников КП это явление стало сюрпризом

Для сотрудников КП это явление стало сюрпризом

Как сообщает местное издание chernomorsk.news, распустились цветочки в теплице коммунального предприятия “Зеленхоз”. Причем сразу шесть тысяч саженцев: белые, ярко-желтые, бордовые, синие, фиолетовые. Красиво – глаз не отвести.

Всю эту красоту придется срезать, чтобы виолы без потерь пережили зиму

Всю эту красоту придется срезать, чтобы виолы без потерь пережили зиму

В руководстве предприятия признались, что для них это стало приятным сюрпризом. Говорят, видят такое впервые, чтоб цветы, высаженные в сентябре, так скоро распустились. Цветения анютиных глазок там ждали уж никак не раньше весны.

Зрелище, конечно, красивое. Но цветам, которые должны были “спать” всю зиму, это может навредить. Так что, сделав несколько ярких фото на память, сотрудники “Зеленхоза” будут вынуждены срезать все распустившиеся лепестки. Это позволит саженцам пережить зиму без потерь, чтобы к весне порадовать цветением горожан на клумбах.

Фото: chernomorsk.news

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