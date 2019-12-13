В середине декабря в Одессе цветет и пахнет калина (фото)

Это позволяет горожанам чувствовать себя довольно комфортно на улице. А природа, в свою очередь, местами вовсе не торопится поскорее обрести покой.

Так, на старой территории городского Ботанического сада в середине декабря расцвела калина. Сотрудники Ботсада сняли необычное природное явление и поделились фотографиями в Facebook.

«На дворе зима или весна? – недоумевают ученые. – Калина на это реагирует по-своему — цветением. А мы радуемся, любуясь этим чудом».

На снимках видно, как куст калины Viburnum fragrans оказался сплошь увешан пышными розово-белыми соцветиями. Причем они еще и пахнут. Не даром же этот вид калины прозвали пахучей.

Кстати, при хорошей погоде он может цвести хоть всю зиму. Как, например, на южном берегу Крыма, где весь год сравнительно тепло.

Правда, растению грозят навредить сильные морозы.

Как отметил в Facebook ботаник Владимир Немерцалов, в Одессе случались годы, когда суровой зимой гибли даже те кусты, которые не зацветали повторно.

“В большинстве случаев растения выживают после вторичного цветения, – пояснил Владимир Немерцалов. – Но, скорее всего, у них не созреет семя, а может и вовсе не образоваться”.

Фото: Facebook Ботанического сада

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