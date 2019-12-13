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Новости Одессы и Одесской области

В середине декабря в Одессе цветет и пахнет калина (фото)

В середине декабря в Одессе цветет и пахнет калина (фото)

Первый зимний месяц балует одесситов достаточно мягкой погодой без особых осадков.

Это позволяет горожанам чувствовать себя довольно комфортно на улице. А природа, в свою очередь, местами вовсе не торопится поскорее обрести покой.

Так, на старой территории городского Ботанического сада в середине декабря расцвела калина. Сотрудники Ботсада сняли необычное природное явление и поделились фотографиями в Facebook.

Буйно цветущий куст среди зимы - настоящее чудо природы, говорят ботаники

Буйно цветущий куст среди зимы – настоящее чудо природы, говорят ботаники

«На дворе зима или весна? – недоумевают ученые. – Калина на это реагирует по-своему — цветением. А мы радуемся, любуясь этим чудом».

На снимках видно, как куст калины Viburnum fragrans оказался сплошь увешан пышными розово-белыми соцветиями. Причем они еще и пахнут. Не даром же этот вид калины прозвали пахучей.

Этот вид калины отличается не только привлекательными соцветиями, а и приятным ароматом

Этот вид калины отличается не только привлекательными соцветиями, а и приятным ароматом

Кстати, при хорошей погоде он может цвести хоть всю зиму. Как, например, на южном берегу Крыма, где весь год сравнительно тепло.

Правда, растению грозят навредить сильные морозы.

Как отметил в Facebook ботаник Владимир Немерцалов, в Одессе случались годы, когда суровой зимой гибли даже те кусты, которые не зацветали повторно.

“В большинстве случаев растения выживают после вторичного цветения, – пояснил Владимир Немерцалов. – Но, скорее всего, у них не созреет семя, а может и вовсе не образоваться”.

Фото: Facebook Ботанического сада

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Олеся Мамиенко
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