На карантине: новый график работы социальных учреждений Одессы

В связи с увеличением уровня заболеваемости коронавирусом в стране, одесские социальные учреждения начали обслуживать граждан в особом порядке. Теперь одесситы смогут получать услуги ограниченно.

Центр интегрированных социальных услуг (улица Косовская, 2-д, улица Армейская, 9 и улица Ак. Королева, 9) и Управление социальной защиты населения в Суворовском районе (улица Добровольского, 120) работают: понедельник – пятница, с 9.00 до 15.00 до отмены карантина.

Внимание! Как и когда обслуживают одесские ЦАУ?

Центр предоставления административных услуг также меняет время работы. Теперь админцентры обслуживают граждан с понедельника по пятницу, с 9.00 до 16.45. Любой прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи, через:

телефон – (048) 705-55-55 ,

, сайт cnap.odessa.ua ,

, электронную почту dnap@omr.gov.ua,

страницу Департамента предоставления административных услуг в Фейсбуке .

Кроме того, одесские ЦАУ сокращают перечень услуг.

Какие услуги будут предоставлять городские ЦАУ:

регистрация и снятие с регистрации места проживания;

оформление паспорта в связи с кражей, утерей и порчей, по острой необходимости;

оформление загранпаспорта только для выезжающего на лечение (напрямую в миграционной службе);

разрешение на повреждение объектов благоустройства;

разрешение на проезд большегрузного и негабаритного транспорта;

согласование схемы проезда транспорта с опасными грузами.

Фото: Одесский горсовет

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