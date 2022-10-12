Война в Украине, 231-й день: угроза ракетных атак остается высокой

На утро среды, 12 октября 2022 года, 231-й день с начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины, враг все еще пытается удержать временно захваченные территории, предпринимает усилия с тем чтобы остановить контрнаступательные действия сил обороны на отдельных направлениях и попытках наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Таковы официальные данные Генштаба ВСУ.

Враг наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. Так, за прошедшие сутки оккупанты осуществили пуски одной баллистической и 28-ми крылатых ракет, 20 из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны.

Противник нанес 13 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более 40 населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также враг применил 14 иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, 12 из которых были уничтожены.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Самопровозглашенный президент Республики Беларусь Лукашенко заявляет о готовности оказать помощь российской федерации в войне против Украины. Оборонно-промышленный комплекс Беларуси уже задействован в ремонте российской техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в Белгородскую область первая партия из двадцати танков Т-72.

На других направлениях противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области;

– Сеньковка Черниговской области и Середина-Буда, Нововасиловка и Сорокино Сумской области; на Слобожанском направлении – Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее;

– Стрелка, Красное, Огурцово, Волчанские Хутора, Старица, Двухлетняя и Двухлетнее; на Краматорском направлении – Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск;

– Первомайское, Ковалевка, Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка, Белогоровка и Северск; на Бахмутском направлении – Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка;

– Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Одрадовка, Опросное, Майорск Спорное и Яковлевка; на Авдеевском направлении – Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

– Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Большая Новоселка, Нескучное, Малые Щербаки, Орехов и Красное.

На Южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Огненное влияние испытали районы более 20 населенных пунктов. В частности, Великое Артаково, Давидов Брид, Благодативка, Сухой Пруд, Широкое, Терновые Поды, Солдатское, Правдино и Мирное.

По имеющейся информации, оккупанты в Херсонской области продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.

В результате успешных действий Сил обороны Украины и из-за обилия раненых, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей российской федерации.

Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 13-ти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также двух систем противовоздушной обороны противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 четыре склада боеприпасов, а также более 20 других важных объектов врага.