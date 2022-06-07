На Юге Украины самолеты и вертолеты ВСУ нанесли удары по оккупантам

В целом к утру 7 июня 2022 года на линии столкновения южного фронта ситуация остается напряженной.

Об этом сообщили в Оперативном командоании «Юг».

Враг продолжает обстреливать город Николаев и Николаевскую область из тяжелой артиллерии калибром 203 мм. Рашисты стряляют по жилым кварталам, убивают горожан, разрушают гражданские здания, уничтожают автомобили.

В тоже время украинские воздушные силы нанесли 6 июня по скоплениям вражеских сил в Херсонской области два вертолетных удара и два авиационных по складам боеприпасов на территории Николаевской области.

При выполнении огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили 26 рашистов и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк, шесть бронемашин, два автомобиля и гаубица.

Корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2️ надводных и 1️ подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям большой десантный корабль.

Но это не снижает степень угрозы ни ракетных ударов и с моря, и с суши, и с воздуха, а также сохраняет вероятность десантной операции.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о том, что происходит на фронте по состоянию на утро 7 июня.