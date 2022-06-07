Война, день 104-й: что происходит на фронте?

Оперативная информация по состоянию на утро 07 июня 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Начались сто четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. В рамках создания южного оперативного командования, предполагается увеличение численности вооруженных сил республики в Беларуси до 80 тысяч человек. Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания сил обороны продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории российской федерации произведены минометные обстрелы подразделений наших войск в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.

На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.

Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.

На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, враг нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

В целях усиления группировки на направлениях Попасна, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты — по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

В целях восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозово – Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

За минувшие сутки защитники и защитницы Украины на Донецком и Луганском направлениях отбили десять атак врага, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».