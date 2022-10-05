На юге Херсонщины сбили 6 дронов-камикадзе

Война в Украине, день 224-й: где сейчас «горячо»? Сегодня, во вторник, 5 октября 2022 года, начались двести двадцать четвертые сутки с начала полномасштабной войны в Украине и героического противостояния украинцев российскому вторжению. ПОДРОБНЕЕ

Шеф-повар из Краматорска кормит бургерами одесситов и помогает ВСУ (видео) Краматорск – город в Донецкой области. С октября 2014 там находилась Донецкая областная администрация. В начале 2022 года там проживало 146 тысяч человек. Наш герой – один из них. ПОДРОБНЕЕ