На юге Херсонщины сбили 6 дронов-камикадзе

В ночь с 4 на 5 октября 2022 года российские оккупационные войска атаковали юг Украины беспилотниками-камикадзе «Shahed-136». Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования «Юг».
Шесть дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг».
Кроме того, около 17:00 во вторник 4 октября в Бериславском районе Херсонщины сбит российский вертолет Ми-8.
Как сообщалось ранее, Вооруженные силы Украины продолжают успешное наступление в Николаевской и Херсонской областях. К вечеру 4 октября были освобождены 8 населенных пунктов.
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