Война в Украине, день 224-й: где сейчас «горячо»?

Сегодня, во вторник, 5 октября 2022 года, начались двести двадцать четвертые сутки с начала полномасштабной войны в Украине и героического противостояния украинцев российскому вторжению.

Как информирует в своей сводке Генштаб ВСУ, по состоянию на утро сегодняшнего дня, противник не оставляет попыток удержать временно захваченные территории и сорвать контрнаступление наших войск, а также не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск по отдельным направлениям.

Противник обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, дистанционно минирует отдельные участки территории и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и домам мирных жителей.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов. В частности, обстреляли Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Железнодорожное, Андреевку, Белогорку, Вознесенск, Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области;

– из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области; на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огирцево, Гатище, Волчанск и Белый Колодец; на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спирное.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опросное, Яковлевка и Юрьевка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.

На Южнобужском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы таких населенных пунктов, как Вышетарасовка, Добра Надия, Ильинка, Марганец, Красногригорьевка, Никополь, Покровское, Большое Артаково, Андреевка, Степная Долина, Безименное, Мирное, Луч, Широкое, Белогорка и Лозовое.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелка, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

В то время как противник покидает населенные пункты Херсонской области, он минирует объекты инфраструктуры и частные помещения, запрещает любое перемещение местных жителей.

По имеющейся информации, в оккупированном Крыму, в частности, в медицинских учреждениях города Евпатории, не хватает медицинских средств для лечения раненых оккупантов.

Также у противника есть проблемы с отдельными видами обеспечения при проведении так называемой частичной мобилизации. Так, был отправлен мобилизованный личный состав из учебного центра Молькино Краснодарского края обратно в Приморско-Ахтарск, в связи с неспособностью разместить, одеть и обеспечить питанием указанную категорию военнослужащих.

Российские оккупационные власти пытаются компенсировать потери личного состава за счет призыва местного населения временно занятых и оккупированных территорий Украины. Так, по имеющейся информации, мужчин из Луганска, без проведения медицинской комиссии и подготовки, после мобилизации сразу направляют на доукомплектование подразделений, понесших наибольшие потери.

Вечером 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по понтонной и паромной переправам противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняются.

Подтверждено уничтожение зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Токмака, а также поражение вражеских позиций в районах населенных пунктов Гуляйполе и Орехов Запорожской области.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 4 опорных пунктов, 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях сбили один вертолет и два беспилотника врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один зенитный ракетный комплекс, а также мостовую и понтонную переправу врага.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают успешное наступление в Николаевской и Херсонской областях. К вечеру 4 октября освобождены 8 населенных пунктов.