С оружием на электросамокатах: известный дизайнер из Одессы создал отряд для защиты израильтян

После нападения боевиков ХАМАСа на Израиль 7 октября во многих городах Израиля появились отряды самозащиты, которые создали горожане, имеющие лицензию на ношение оружия. Одним из первых такой отряд в Иерусалиме создал бывший боец элитного спецназа ЦАХАЛа Давид Ройтман. Отряд назвали «Стражи Иерусалима». Об этом пишут «Вести. Израиль».

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По словам Давида, такое название выбрали не случайно, отряд обороняет первую линию защиты столицы. Для городов со смешанным населением, таких, как Иерусалим, такие отряды в нынешней ситуации просто необходимы.

Сейчас отряд состоит из нескольких десятков человек, имеющих опыт армейской службы в боевых частях и спецподразделениях ЦАХАЛа. Основной костяк — люди старше 40 лет, которые уже не подлежат мобилизации в армию, но находимся в хорошей форме для защиты граждан.

Все свои действия создатель «стражей» координировал с местными властями и полицией. Благодаря спонсорам за несколько недель Ройтман сумел оснастить отряд самым современным оборудованием: от защитных керамических жилетов и тактических касок до системы связи с официально выделенной частотой.

Участники отряда патрулируют районы с использованием технологий, позволяющих штабу полиции следить за их местоположением в режиме реального времени. Патрульные передвигаются либо пешком, либо на электросамокатах, которые оказались самым эффективным транспортным средством в центре города.

«В случае экстренной ситуации мы только должны сообщить оперативному штабу полиции о том, что выехали на место происшествия. Аналогично докладываем после завершения задачи. Мы обязаны носить блейзеры с надписью «китат коненут» и «эзрах хамуш» («отряд экстренного реагирования», «вооруженное гражданское лицо»). Нас уже знают в лицо жители районов, охранники учреждений и гостиниц, а также полицейские в центре города», — рассказывает Давид Ройтман.

По мнению Давида, отряды самообороны в городах со смешанным населением продолжат существовать и после завершения войны.

Кто такой Давид Ройтман

Давид Ройтман родился в Одессе в 1979 году. В 90-х годах переехал в Израиль.

В 18 лет юный репатриант решил призваться в армию, в спецназ. За полтора года выучил всю программу 12-летнего школьного обучения, прошел отборочные экзамены и призвался в элитное антитерроритическое подразделение «Дувдеван».

После службы в ЦАХАЛе Давид Ройтман работал в США посланником молодежного движения «Эзра» — собирал русскоязычные группы для программы «Таглит». Там же начал первые шаги по созданию бизнеса эксклюзивной иудаики для состоятельных евреев.

Бизнес так преуспел, что Ройтмана стали называть «еврейским Луи Виттоном». Давид сам создает дизайн продукции — оригинальные кипы, тфилины, футляры для хранения ритуальных аксессуаров, мезузы. Фабрика по производству изделий находится в Одессе.

После начала войны в Украине Ройтман инициировал проект психологической помощи украинским детям «Kinder Velt» по израильским методикам, с привлечением специалистов из Израиля. Теперь он понимает необходимость расширения такой помощи и для израильских детей. В его планах — открытие аналогичных центров в еврейской стране.

Давиду Ройтману 44 года. Он женат, у него четверо детей — 5,8, 9 и 13 лет.