Зі зброєю на електросамокатах: відомий дизайнер з Одеси створив загін для захисту ізраїльтян

Після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня у багатьох містах Ізраїлю з’явилися загони самозахисту, які створили городяни, які мають ліцензію на носіння зброї. Одним із перших такий загін у Єрусалимі створив колишній боєць елітного спецназу ЦАХАЛу Давид Ройтман. Загін назвали “Вартові Єрусалима”. Про це пишуть “Вести. Ізраїль”.

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За словами Давида, таку назву обрали невипадково, загін обороняє першу лінію захисту столиці. Для міст зі змішаним населенням, таких як Єрусалим, такі загони в нинішній ситуації просто необхідні.

Нині загін складається з кількох десятків осіб, які мають досвід армійської служби у бойових частинах та спецпідрозділах ЦАХАЛу. Основний кістяк – люди віком понад 40 років, які вже не підлягають мобілізації в армію, але знаходимося в добрій формі для захисту громадян.

Всі свої дії творець “вартових” координував із місцевою владою та поліцією. Завдяки спонсорам за кілька тижнів Ройтман зумів оснастити загін найсучаснішим обладнанням: від захисних жилетів і тактичних касок до системи зв’язку з офіційно виділеною частотою.

Учасники загону патрулюють райони з використанням технологій, що дозволяють штабу поліції стежити за їх місцем розташування в режимі реального часу. Патрульні пересуваються або пішки, або на електросамокатах, які виявились найефективнішим транспортним засобом у центрі міста.

“У разі екстреної ситуації ми тільки повинні повідомити оперативний штаб поліції про те, що виїхали на місце події. Аналогічно доповідаємо після завершення завдання. Ми зобов’язані носити блейзери з написом “китат коненут” та “езрах хамуш” (“загін екстреного реагування”, ” озброєна цивільна особа”). Нас уже знають в обличчя мешканці районів, охоронці установ та готелів, а також поліцейські у центрі міста”, – розповідає Давид Ройтман.

На думку Давида, загони самооборони у містах зі змішаним населенням продовжуватимуть існувати і після завершення війни.

Хто такий Давид Ройтман

Давид Ройтман народився в Одесі 1979 року. У 90-х роках переїхав до Ізраїлю.

У 18 років юний репатріант вирішив призватись до армії, до спецназу. За півтора роки вивчив усю програму 12-річного шкільного навчання, пройшов відбіркові іспити та закликався до елітного антитероритичного підрозділу “Дувдеван”.

Після служби у ЦАХАЛі Давид Ройтман працював у США посланцем молодіжного руху “Езра” – збирав російськомовні групи для програми “Тагліт”. Там же розпочав перші кроки щодо створення бізнесу ексклюзивної юдаїки для заможних євреїв.

Бізнес так досяг успіху, що Ройтмана стали називати “єврейським Луї Віттоном”. Давид сам створює дизайн продукції – оригінальні стоси, тфіліни, футляри для зберігання ритуальних аксесуарів, мезузи. Фабрика виробництва виробів знаходиться в Одесі.

Після початку війни в Україні Ройтман ініціював проект психологічної допомоги українським дітям Kinder Velt за ізраїльськими методиками, із залученням фахівців з Ізраїлю. Тепер він розуміє необхідність розширення такої допомоги для ізраїльських дітей. У його планах – відкриття аналогічних центрів у єврейській країні.

Давиду Ройтману 44 роки. Він одружений, у нього четверо дітей – 5,8, 9 та 13 років.