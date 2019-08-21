На «Интере» – новое ток-шоу с Ольгой Фреймут и Романом Кадеминым

Самые важные отношения в жизни складываются между мужчиной и женщиной. Так было всегда. Так устроен мир. В этих отношениях – продолжение жизни, любовь, счастье. В них рождаются истории, вдохновляющие целые поколения, и самые невообразимые драмы. В них находится и теряется смысл жизни. Впервые на украинском телевидении появится ток-шоу, в котором все темы будут обсуждаться с мужской и женской позиций.

Очень часто они могут не совпадать. В программе будут темы, о которых боятся говорить, секреты, которыми не принято делиться даже с самыми близкими, среди героев будут известные люди, от которых никогда не ждали откровений. В каждом из выпусков зрители смогут увидеть проблему глазами противоположного пола. Увидеть, чтобы вместе с ведущими и экспертами-профессионалами разобраться в самых запутанных и драматичных жизненных ситуациях. Разобраться, чтобы мелодрамы и драмы не стали трагедиями. И не только в жизни героев программы, но и миллионов телезрителей.

«Темы, которые мы будем поднимать, касаются достаточно большого количества людей, – говорит руководитель InterMediaGroup Анна Безлюдная. – Это ситуации, события, которые многие взрослые переживают в своей жизни. Женщины любят больше обсуждать подобные темы, нуждаются в обсуждении и, наверное, более открыты. Поэтому в какой-то степени женщинам и легче: они проговаривают очень многие ситуации. Мужчины реже делятся своими переживаниями, как-то не принято. Поэтому, вероятно, у программы будет преимущественно женская аудитория. Хотя возможен и обратный эффект: мужчины будут смотреть эту программу, потому что хотя бы по ту сторону экрана, но тоже будут участвовать в этих разговорах, им это тоже нужно».

Ведущие нового ток-шоу – Ольга Фреймут и Роман Кадемин. Для обеих телеведущих работа в таком проекте – новый опыт.

«Идея этого проекта родилась достаточно быстро – рассказала Анна Безлюдная. – Безусловно, Ольга хороша в том жанре, в котором работала раньше. И зритель ее знает и любит. Но это ток-шоу, я считаю, – это новая ее грань как ведущей, как женщины, как личности. И для нее это новый вызов. Так же, как и для Романа. Романа зрители тоже любят, знают как ведущего успешного «Большого бокса» и многих важных спортивных событий. Но, опять-таки, Роман многогранен как ведущий и как личность. Такой дуэт сложился, поскольку им новый проект очень интересен. И они готовы быть откровенными, что немаловажно, потому что такой проект именно этого требует от ведущих».

В студии программы будут профессиональные эксперты: психологи, врачи и различные специалисты. Будут и звездные гости – авторитетные люди, готовые поделиться своим опытом решения самых непростых ситуаций. Вместе с ведущими гости и эксперты будут находить выход из жизненных хитросплетений.

«По сути, трагедий в этой программе не будет, – продолжает Анна Безлюдная. – Будут истории, которые можно назвать мелодрамами, если оценивать жанрово. Но очень многие люди именно из-за таких историй и переживают. Например, женщина сидит в декрете и худеет уже пятнадцатым способом, и муж не знает, что с этим делать. Вроде бы, и не трагедия – ну, худеет и худеет, но для нееэто стало идеей-фикс. Через год или два, может быть, из-за этого семья распадется, потому что ситуация переходит в крайнюю степень. Это программа не о похудении. Она о том, чем человек занят, в чем смысл его жизни. И историй, в которых люди сами не могут разобраться, – множество. На каком-то этапе они могут стать проблемами. Сейчас многим не хватает общения, бывает, не с кем поговорить. Хотя часто достаточно просто поговорить – и конфликты снимаются. Даже если не возникает полного принятия ситуации, то хотя бы приходит понимание».

Премьера ток-шоу об отношениях мужчин и женщин состоится на телеканале «Интер» уже в сентябре.