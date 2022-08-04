На главпочтамте погасят новую патриотическую марку и представят проект «Одесса и Николаев вместе»

В пятницу 5 августа в 14.00 в здании Одесского главпочтамта состоится пресс-конференция в честь открытия волонтерского проекта «Одеса та Миколаїв разом!». Также там погасят новые патриотические марки: «Святой Николай защищает Николаев» и «Новая история Европы. Остров Змеиный – храм Ахилла.»

В программе мероприятия: гашение марок и тематических конвертов «Святой Николай защищает Николаев» (художник Юрий Журавль) и «Новая история Европы. Остров Змеиный – храм Ахилла.» (художник Владимир Ленский), Международная выставка карикатур «Русский военный корабль, иди на***», выставка антивоенных картин и фотографий одесских художников и фотомастеров, выступление солистов Одесской филармонии.

Проект «Одесса и Николаев вместе!» инициирован в ротари-клубе «Николаев» при содействии областных дирекций Укрпочты Николаева и Одессы. Творческие люди из обоих городов создают свои произведения, чтобы собрать средства для помощи военным и для гуманитарной помощи нуждающимся.

Идея родилась в ходе работы над антивоенными картинами, посвященными защите Николаева и освобождению острова Змеиный от рашистских войск. Картины стали основой для создания марок и тематических конвертов в волонтерском проекте помощи фронтовым территориям.

Тем более, что уже был опыт создания марки «Ассоль уже не та…» которая пользуется особой популярностью среди филателистов и любителей исторических артефактов. Добавим, что в ходе реализации проекта приобретены электрокардиографы, дефибрилляторы, другие необходимые медицинские приборы и лекарства для прифронтового госпиталя в Николаеве, в значительной степени обеспечивается транспортировка гуманитарных грузов в Николаев.

В церемонии гашения марок из лимитированных коллекций примут участие организаторы проекта, представители общественных и волонтерских организаций Одессы и Николаева.

Конверты с тематической маркой отправятся по Украине и всему миру, демонстрируя готовность украинского народа и его ВСУ к победе над российскими оккупантами. Ротарийцы Украины надеются, что экспонаты этих выставок станут основой для создания масштабной экспозиции для ее дальнейшей демонстрации в европейских странах. Переговоры на эту тему уже начались. Получено приглашение для организации выставки Международного конкурса «Русский военный корабль, иди на***» в Совете Европы в Страсбурге.

Организаторы проекта:

Rotary клубы Одессы и Николаева, Одесская филармония, Николаевская и Одесская дирекции Укрпочты, Всемирный клуб одесситов, Клуб карикатуристов Одессы, Галерея «ArtOdessa», NFT галерея «Артсопротивление» «Культурное пространство «Диалоги», волонтерские организации Одессы, фотомастера и художники Николаева и Одессы, представители городских и областных структур, деятели культуры и искусств, общественные организации.

Автор Александр ФЕДОРОВ