Об этом сообщила сегодня глава департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

«На Щите… Учительский сын. Эти наши «родственные связи»… Мама – заместитель директора лицея. Отец тоже стоит на защите страны.

Я не знала его лично. Одесское образование огромно… Но есть личности, знать которых – честь.

Спасибо, хороший парень со светлыми глазами. Спасибо, Мужчина», – написала она у себя в Facebook.

Также она выразила искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего Героя.

Напомним, в результате обстрела Одессы ударными дронами в ночь на 28 июня погибли преподаватель Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее супруг Валентин – вражеский дрон влетел прямо в их квартиру.

Также «Одесская жизнь» писала о том, что накануне жители села Виноградовка Болградской громады Одесской области проводили в последний путь своего земляка – защитника Украины Романа Димова.