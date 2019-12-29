На Думской площади в Одессе — большие хлопоты (фото)

Так как Сказочный городок «перенесся» в Стамбульский парк, сцену для встречи Нового года на Думской устанавливают теперь именно на его месте. В связи с этим и светящийся «проход» в виде числа «2020», который был установлен справа от главной елки, уже убрали и перенесли ближе к Археологическому музею.

Одесситы внимательно наблюдают за тем, как монтируется сцена, точно так же, как наблюдали за установкой мега-елки, а это тоже был долгий процесс.

Таким образом, сцена для выступлений в Новогоднюю ночь на Думской, а затем и для новогодних концертов в первые дни Нового года получает в этом году новую «прописку» — на месте Сказочного городка.

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