Днестровский лиман
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Хрустальное чудо природы запечатлели сотрудники Нижнеднестровского национального природного парка.

“Лед здесь не гладкий, а фактурный, будто невидимый художник наложил мазки на полотно природы. И в каждом отблеске льда — история зимней тишины и красоты”, — так они описывают водоем.

Днестровский лиман

Кроме Днестровского лимана льдом сейчас покрыты река Днестр и озерах междуречья и уже появились рыбаки-любители подледного лова.

рыбаки

Однако выход на лед всегда связан с риском, предупреждают в нацпарке и напоминают основные правила безопасного поведения на льду:

  • Не выходите на лед в одиночку! В случае чрезвычайной ситуации вам никто не сможет помочь.
  • Избегайте бега, прыжков и резких движений! Это может вызвать трещины и провал под лед.
  •  Соблюдайте дистанцию! Если двигаетесь группой, сохраняйте расстояние 5-6 метров между собой, чтобы не перегрузить лед.
  • Не скапливайтесь возле одной проруби! Лед под несколькими людьми может не выдержать.
  • Если услышали треск льда — немедленно возвращайтесь назад! Идите тем же путем, используя скользящие движения без отрыва ног от поверхности.
  • Детям строго запрещено выходить на лед без взрослых!

Напомним, 15 февраля 2025 года на ставке в с. Корсунцы произошла трагедия — под лед провалились и утонули три подростка.

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