Хрустальное чудо природы запечатлели сотрудники Нижнеднестровского национального природного парка.

“Лед здесь не гладкий, а фактурный, будто невидимый художник наложил мазки на полотно природы. И в каждом отблеске льда — история зимней тишины и красоты”, — так они описывают водоем.

Кроме Днестровского лимана льдом сейчас покрыты река Днестр и озерах междуречья и уже появились рыбаки-любители подледного лова.

Однако выход на лед всегда связан с риском, предупреждают в нацпарке и напоминают основные правила безопасного поведения на льду:

Не выходите на лед в одиночку! В случае чрезвычайной ситуации вам никто не сможет помочь.

Избегайте бега, прыжков и резких движений! Это может вызвать трещины и провал под лед.

Соблюдайте дистанцию! Если двигаетесь группой, сохраняйте расстояние 5-6 метров между собой, чтобы не перегрузить лед.

Не скапливайтесь возле одной проруби! Лед под несколькими людьми может не выдержать.

Если услышали треск льда — немедленно возвращайтесь назад! Идите тем же путем, используя скользящие движения без отрыва ног от поверхности.

Детям строго запрещено выходить на лед без взрослых!

Напомним, 15 февраля 2025 года на ставке в с. Корсунцы произошла трагедия — под лед провалились и утонули три подростка.