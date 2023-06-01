На Черемушках в Одессе проблемы с электричеством и электротранспортом

Сегодня, 1 июня, в Одессе в районе Черемушек произошла авария на линиях электросетей. Остановились трамваи и троллейбусы.

Из-за аварии на подстанции ДТЭК «Одесские электросети» была обесточена контактная сеть, что привело к остановке движения трамвайных маршрутов №10, 13, а также троллейбусных маршрутов №9, 10, 12.

Также без электричества временно остались жители микрорайона Черемушки — 9800 абонентов. Но энергетики подключили клиентов к резервному источнику питания.

Детали аварии выясняются.

Напомним, что с 1 июня тариф на электроэнергию вырос до 2, 64 грн за кВт.