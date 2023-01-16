На берега нацпарка «Тузловские лиманы» вынесло редких морских животных (фото)

Об этом сообщил сегодня на своей странице в Facebook эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

«Во время войны мы имеем возможность выходить почти каждый день на маршрут на берег Черного моря. Были мы и вчера после мощного шторма, бушевавшего на море несколько дней. И видим невероятное количество редких животных, выброшенных морем на берег. Причем такую картину я вижу впервые. Это выбросило редких животных ракообразных Черного моря – морских кротов… По нашим оценкам, только на побережье моря в пределах Национального природного парка «Тузловские лиманы» выбросило более 100 тысяч морских кротов»,

– рассказал ученый.

Кто такие морские кроты?

Морские кроты – донные ракообразные, живущие на глубине от 0,5 до 15 метров. Они роют U-подобные норы длиной от почти до 80 см. Питаются мелкими донными организмами и биологической пылью – детритом. В каждой норе обитает только одно животное. Ночью морские кроты оставляют нору в поисках пищи, и тогда во время ночного шторма их может выбрасывать на берег.

По словам Ивана Русева, это морское животное считается очень редким и потому раньше было занесено в Красную книгу Украины, но в 2021 году его по неизвестной причине не внесли снова.

Ранее эколог Иван Русев рассказывал, что в Одесской области наблюдается необычно много хищных птиц.

Фото с Facebook-страницы Ивана Русева