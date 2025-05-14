У передмісті Одеси модернізували дамбу
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Об этом в своём сообщении в Facebook сообщила глава Красносельской территориальной громады Марина Архирий.

Красноселка, реконструкция дамбы

Было уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлено дополнительное освещение, появились тротуары с безбарьерным доступом и тактильной плиткой для людей с нарушениями зрения. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, проезжую часть отделили от тротуаров отбойниками.

Село Красноселка под Одессой, отремонтированная дорога

«Объект, который требовал реконструкции 30 лет, на завершающей стадии! Обустройство безбарьерного маршрута мы продолжим и дальше. Будут установлены 3 новые остановки с повышенной посадочной платформой: на дамбе и 2 — на ул. Победы напротив школы, проложен тротуар к ЦПМСД (Центру первичной медико-санитарной помощи) и к остановке “Школа”», — отметила Марина Архирий.

Переход к Красноселке под Одессой

В настоящее время завершается установка дорожных знаков, разметки, водоотведения и ограждения тротуаров.

Село Красноселка, идет благоустройство

Село Красноселка, дорожный отбойник

Одесский район, Красноселка

Отметим, что ремонт коснулся не только самой дамбы — была отремонтирована значительная часть улицы Куяльницкой, частью которой является дамба. Там также уложили новое дорожное покрытие, обустроили тротуары, провели благоустройство и высадили деревья.

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