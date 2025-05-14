Об этом в своём сообщении в Facebook сообщила глава Красносельской территориальной громады Марина Архирий.

Было уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлено дополнительное освещение, появились тротуары с безбарьерным доступом и тактильной плиткой для людей с нарушениями зрения. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов, проезжую часть отделили от тротуаров отбойниками.

«Объект, который требовал реконструкции 30 лет, на завершающей стадии! Обустройство безбарьерного маршрута мы продолжим и дальше. Будут установлены 3 новые остановки с повышенной посадочной платформой: на дамбе и 2 — на ул. Победы напротив школы, проложен тротуар к ЦПМСД (Центру первичной медико-санитарной помощи) и к остановке “Школа”», — отметила Марина Архирий.

В настоящее время завершается установка дорожных знаков, разметки, водоотведения и ограждения тротуаров.

Отметим, что ремонт коснулся не только самой дамбы — была отремонтирована значительная часть улицы Куяльницкой, частью которой является дамба. Там также уложили новое дорожное покрытие, обустроили тротуары, провели благоустройство и высадили деревья.