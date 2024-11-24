На атракціоні в одеському парку застрягли на висоті четверо дітей (фото, відео)

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, за однією з версій, атракціон зупинився через раптове відключення електроенергії, а за іншою – через технічну несправність.

А в прес-службі обласного управління ДСНС розповіли, що рятувальники, спільно зі співробітниками парку атракціонів, зняли з висоти 18 метрів чотирьох дітей.

«Вогнеборці, використовуючи страхування за допомогою мотузки, спустили дітей по аварійній драбині. З дітьми працювали психологи ДСНС. На щастя, ніхто не постраждав», – зазначається у повідомленні.

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Показово, що про наявність на атракціоні дорослих у ДСНС не згадують.

Водночас варто нагадати, що це не перший подібний інцидент із цим атракціоном в одеському парку. Так, увечері 5 березня 2023 року кабіна з людьми також застрягла на висоті, де постраждалі провели близько години, після чого їх благополучно спустили на землю.

При цьому показово, що співчуття до постраждалих у події у користувачів одеських пабліків тоді не виникло, а, навпаки, стало приводом для гнівних і дошкульних зауважень щодо того, що поки хтось захищає Україну на фронті, інші розважаються як ні в чому не бувало.