На 5-й станции Фонтана в Одессе нововведение: что поменялось?

Сегодня, 16 мая, одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») откорректировало дорожное движение на 5-й станции Большого Фонтана.
Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.
Так, теперь при выезде с улицы Черняховского на круг с левой крайней полосы движения можно только разворачиваться.
Специалисты учреждения нанесли на данном участке дороги соответствующую разметку, а именно – соединили линии 1.7, изменили разметку 1.18 и изменили дорожные знаки 5.16 и 5.18, информирующие водителей о направлениях движения.
В КУ «СМЭП» также добавили, что это, как и многие другие нововведения, облегчит передвижение по дорогам водителей и значительно снизит риски ДТП.
Кстати, напомним, что с сегодняшнего дня на дорогах Украины, в частности Одессы, снова заработали камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
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Фото с Facebook-страницы КУ «СМЭП»