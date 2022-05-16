Новости Одессы и Одесской области

На 5-й станции Фонтана в Одессе нововведение: что поменялось?

На 5-й станции Фонтана в Одессе нововведение: что поменялось?

Сегодня, 16 мая, одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») откорректировало дорожное движение на 5-й станции Большого Фонтана.
Об этом сообщается на Facebook-странице учреждения.

Так, теперь при выезде с улицы Черняховского на круг с левой крайней полосы движения можно только разворачиваться.

изменение движния на 5-й станции Фонтана

Специалисты учреждения нанесли на данном участке дороги соответствующую разметку, а именно – соединили линии 1.7, изменили разметку 1.18 и изменили дорожные знаки 5.16 и 5.18, информирующие водителей о направлениях движения.

дороги Одессы, 5 станция Фонтана

В КУ «СМЭП» также добавили, что это, как и многие другие нововведения, облегчит передвижение по дорогам водителей и значительно снизит риски ДТП.

поворот на 5-й станции Фонтана

Кстати, напомним, что с сегодняшнего дня на дорогах Украины, в частности Одессы, снова заработали камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Читайте также:

Фото с Facebook-страницы КУ «СМЭП»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить