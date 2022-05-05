В Одессе ввели одностороннее движение на двух улицах на Слободке

В Одессе изменили схему дорожного движения на Слободке – на двух улицах введено одностороннее движение. Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».

В частности, одностороннее движение автотранспорта внедрено на улицах Дорожной и Неждановой, в пределах улиц Летней и Петра Ивахненко.

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на соответствующие знаки дорожного движения.

Напомним, ранее в Одессе обустроили 3 полосы движения по улице Академика Вильямса.

Также сообщалось о введении одностороннего движения на улицах Николая Плигуна и Павла Кравцова.