Фото дня, в парке Марка Твена

Прогноз погоды в Одессе на 12 марта

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем она полнимется до 14-16°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 12 марта

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем 14-19°С, местами до 22°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Фото Марии Котовой

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