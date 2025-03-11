Прогноз погоды в Одессе на 12 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем она полнимется до 14-16°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 12 марта
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, ночью и утром местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 14-19°С, местами до 22°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Марии Котовой