Прогноз погоди в Одесі на 12 березня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 6-8°С тепла, вдень підніметься до 14-16°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 12 березня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 14-19°С, місцями до 22°С тепла.
На автомобільних дорогах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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Фото Марії Котової