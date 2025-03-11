Фото дня, в парке Марка Твена

Прогноз погоди в Одесі на 12 березня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-8°С тепла, вдень підніметься до 14-16°С.

Ви можете дізнатися: Повітря в Одесі: наскільки воно чисте після «прильотів» і пожеж

Прогноз погоди в Одеській області на 12 березня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 14-19°С, місцями до 22°С тепла.

На автомобільних дорогах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Вас також зацікавить: В Одесі стало занадто спекотно у квартирах: чи можна зменшити опалення.

Фото Марії Котової

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою