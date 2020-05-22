МВС відновлює практичні іспити на отримання водійських прав

Про це повідомила пресслужба МВС.

Для складання практичного іспиту необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит.

Результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.

– Карантин продовжується, тому не забувайте вдягти захисну маску, – зазначає пресслужба.

Фото: МВС

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.