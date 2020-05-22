МВС відновлює практичні іспити на отримання водійських прав

Відсьогодні сервісні центри МВС відновлюють прийняття практичних іспитів з навичок керування транспортними засобами.
Про це повідомила пресслужба МВС.
Для складання практичного іспиту необхідно записатися за номером телефону в той сервісний центр МВС, де складався теоретичний іспит.
Результат складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом трьох місяців, але в цей термін не враховується період з 19 березня по 21 травня 2020 року.
– Карантин продовжується, тому не забувайте вдягти захисну маску, – зазначає пресслужба.
Фото: МВС