Новости Одессы и Одесской области

Мужчина представлялся волонтером и продавал гуманитарку

Мужчина представлялся волонтером и продавал гуманитарку

Задержанный за продажу гуманитарной помощи мужчина представился волонтером известного одесского благотворительного фонда «Корпорация монстров». Но в фонде говорят, что он не является ни их сотрудником, ни волонтером.

Одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» опять угодил в скандал. В этот раз в СМИ появилась информация, что волонтер фонда продавал гуманитарную помощь, предназначенную для украинских военных.

Мужчину обвиняют в том, что он распродавал бронепластины, плитоноски, аптечки, квадрокоптер (дроны) и тепловизор. При том, отметили в Одесском апелляционном суде, что такая продукция в условиях военного положения должна предоставляться армии бесплатно.

По информации же следствия, подозреваемый заработал на этом 14 тыс долл. Поэтому суд постановил взять его под стражу. Альтернативой стал залог в сумму чуть более миллиона гривен, который мужчина уплати и вышел на свободу.

Что касается «Корпорации монстров», то руководитель фонда Катерина Ножевникова у себя в facebook пояснила, что человек, которого арестовали несколько недель назад, является сотрудником моего коллеги по работе с военными.

Она отметила, что он не является волонтером фонда, хотя несколько раз привозил грузы из-за границы в числе десятков других водителей и сразу передавал их в фонд. Этот мужчина не имеет доступа к имуществу фонда.

Также Катерина Ножевникова считает, что в этом деле много неясного. Например, мужчину обвиняют в том, что он нажился на 14 тысяч долларов, в то время как есть документальное подтверждение того, что его компания передала ВСУ безвозмездно помощи на 10 миллионов гривен.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров» привлек внимание СБУ.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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