Новости Одессы и Одесской области

Музей морского флота в Одессе восстановят в рамках президентской программы

Музей морского флота в Одессе восстановят в рамках президентской программы

Музей морского флота в Одессе планируют восстановить за средства из государственного бюджета в рамках программы “Большая реставрация”. 

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом заявил глава Одесского областного совета Григорий Диденко, информирует сайт совета.

“Музей не работает с 2005 года. Мы сконцентрировали усилия, чтоб включить его в новую программу – “Большая реставрация” и наконец завершить работы”, – отметил Диденко.

«Музей не функціонує з 2005 року. Ми сконцентрували зусилля, щоб включити його у нову програму – «Велика реставрація» – і нарешті завершити роботи», – наголосив Григорій Діденко.

Проект реставрации нужно корректировать, на что из областного бюджета выделят миллион гривен, вопрос рассмотрят на ближайшем сессионном заседании.

Музей флота на Ланжероновской, 6 пострадал в результате пожара в 2005 году.

Ранее мы писали о том, как как в здании бывшего Английского клуба в Одессе появился Морской музей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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