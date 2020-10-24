История Одессы: как в здании бывшего Английского клуба появился Морской музей

16 июня 1965 года в Одессе принял первых посетителей музей Морского флота. Одним из его основателей стал знаменитый в свое время моряк, одессит Федор Шевченко.

Музейные экспонаты восстанавливали своими силами

В 1960 году Федор Шевченко по состоянию здоровья вынужден был расстаться с пароходом «Тимирязев», на котором служил старшим механиком, и уйти на пенсию. На берегу он, как тогда было принято, сразу же зарегистрировался в Клубе ветеранов флота. Клуб он посещал от случая к случаю. Ему было не по душе просиживать на скамейке Приморского бульвара, где в тени каштанов собирались моряки-ветераны, и предаваться бесконечным воспоминаниям о минувших днях. И вскоре Федор Михайлович нашел для себя достойное дело: он решил поднять вопрос о создании в Одессе музея торгового флота.

В Черноморском пароходстве одесские ветераны провели собрание, на котором для организации морского музея избрали выставочный комитет под председательством самого Федора Шевченко. А 24 августа 1960 года Федор Михайлович получил письменное поручение от начальника Черноморского пароходства для отбора выставочных экспонатов, рассредоточенных в морских предприятиях страны и учебных заведениях Министерства морского флота.

С этого времени Шевченко стал увлеченно заниматься сбором экспонатов. Правда, модели судов и механизмов дореволюционных времен, привезенные Федором Михайловичем, требовали капитального ремонта. Средств на это предусмотрено не было, поэтому их приходилось восстанавливать своими силами.

В скором времени стало ясно: экспонатов так много, что для музея нужно подобрать просторное помещение. Наиболее подходящим казалось здание по улице Ласточкина, 6 (Ланжероновская), известное как бывший Английский клуб. Но руководство пароходства резонно сомневалось, что это здание, в помещении которого на то время находился Областной дом техники и вечерний Университет марксизма-ленинизма, отдадут под музей.

Так и получилось – под музей было решено передать не особняк Английского клуба, а здание по улице Гоголя, 12. Однако для размещения экспонатов этого помещения было мало, и Федор Михайлович обратился к руководству Черноморского пароходства с просьбой о помощи. И вскоре вопрос о передаче здания по улице Ласточкина под морской музей решился положительно.

Древний корабль мог стать экспонатом музея

А тем временем, в морском мире Одессы произошло примечательное событие. Летом 1962 года одесский спортсмен-аквалангист Анатолий Бородкин обнаружил в Лузановке россыпь монет 1780 года чеканки, пушечное ядро, а рядом – старинное судно. Федор Михайлович был первым, кто по достоинству оценил значение морской реликвии.

Подводные археологические работы у берегов Лузановки вызвали немалый интерес. Ведь всего год назад мировую прессу облетело сенсационное известие о подъеме в Швеции с морского дна старинного королевского фрегата «Васа», который стал одним из самых интересных шведских музеев. «А разве нам не по плечу сохранить уникальный корабль?» – вопрошал Шевченко в высоких кабинетах. Но все было напрасно – спонсоров для реставрации корабля так и не нашлось.

Английский клуб стал морским музеем

23 августа 1962 года организация в Одессе Музея морского флота была узаконена приказом министра. Правда, особняк Английского клуба, построенный в 1842 году по проекту архитектора Торичелли, достался морякам в очень запущенном состоянии. Но после окончания ремонта все экспонаты заняли свое место.

Как оказалось, деятелей пароходства – профсоюзных и партийных – больше всего интересовали «штатные единицы», и когда штаты нового музея утвердили, неожиданно для всех был подписан приказ об освобождении Федора Шевченко от обязанностей директора Музея морского флота. Это вызвало волну возмущения.

Обеспокоенные моряки принялись писать в одесские и центральные газеты, обращая внимание на то, что новые работники музея не только не имеют опыта в морской специальности и не знают истории торгового флота, но и порой не обладают даже художественным вкусом для грамотного формирования морских экспозиций и проведения экскурсий. Однако результата это не дало.

Открытие музея планировалось к 1 Мая, но новые сотрудники это обязательство выполнить не смогли. Первых посетителей музей принял только 17 июня 1965 года, а газеты «Знамя коммунизма» и «Моряк» опубликовали репортажи, где подробно описывали экспозиции всех девяти залов – историю развития отечественного мореплавания с древнейших времен до дней нынешних. Сегодня модели исторических кораблей из морского музея можно увидеть в музее Одесского порта на Ланжероновском спуске.

Первым посетителем музея стал министр

В 1961 году Шевченко смог успешно закончить капитальный ремонт залов при клубе Дворца моряков, в которых первое время располагались экспонаты музея. Там были расставлены модели судов и механизмы, морские сувениры, преподнесенные иностранными моряками, развешаны картины. Первыми посетителями музея стали министр морского флота Виктор Бакаев, его заместители и чиновники министерства морского флота, курсанты, а также отечественные и иностранные моряки.

Фото: Pushkinska и из архивов музея