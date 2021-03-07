Музей морского флота в Одессе (на улице Ланжероновская, 6), который после пожара уже много лет не работает, вскоре будет отреставрирован. Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. Губернатор отметил, что восстановление работы музея не потребует больших затрат: «Нужно просто привести его в порядок. Все экспонаты, которые сейчас находятся в порту, инвентаризировать и перевезти».

Ранее мы писали о том, как как в здании бывшего Английского клуба в Одессе появился Морской музей.