Ключевые моменты:

Температура морской воды у побережья Одесской области составляет 23-24°C.

На побережье осадков не ожидается, море будет с легким волнением.

Температура воздуха днем достигнет 28-33°C.

Синоптики прогнозируют безопасные погодные условия вдоль побережья.

Какая температура моря в Одессе сегодня

Сегодня, 2 июля, Черное море у побережья Одесской области остается достаточно теплым для комфортного отдыха и купания.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды составляет 23-24°C. Такой показатель считается комфортным для большинства отдыхающих, а море хорошо освежает даже в жаркую погоду.

При такой температуре купаться комфортно как взрослым, так и детям. Кроме того, вода остается достаточно теплой для продолжительного пребывания в море.

Какая погода будет на одесском побережье сегодня

Синоптики прогнозируют вдоль побережья Одесской области сухую погоду без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с.

Также ожидается легкое волнение моря. Опасных гидрометеорологических явлений не прогнозируется, а уровень моря вдоль побережья остается безопасным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°C, днем – от 28 до 33°C.

По оценке синоптиков, 2 июля на побережье Одесской области сохранятся безопасные погодные условия, поэтому день будет благоприятным для пляжного отдыха.

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Фото Анны Баратынской