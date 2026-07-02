Ключевые моменты:
- Температура морской воды у побережья Одесской области составляет 23-24°C.
- На побережье осадков не ожидается, море будет с легким волнением.
- Температура воздуха днем достигнет 28-33°C.
- Синоптики прогнозируют безопасные погодные условия вдоль побережья.
Какая температура моря в Одессе сегодня
Сегодня, 2 июля, Черное море у побережья Одесской области остается достаточно теплым для комфортного отдыха и купания.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, температура морской воды составляет 23-24°C. Такой показатель считается комфортным для большинства отдыхающих, а море хорошо освежает даже в жаркую погоду.
При такой температуре купаться комфортно как взрослым, так и детям. Кроме того, вода остается достаточно теплой для продолжительного пребывания в море.
Какая погода будет на одесском побережье сегодня
Синоптики прогнозируют вдоль побережья Одесской области сухую погоду без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер скоростью 6-11 м/с.
Также ожидается легкое волнение моря. Опасных гидрометеорологических явлений не прогнозируется, а уровень моря вдоль побережья остается безопасным.
Температура воздуха ночью составит 20-25°C, днем – от 28 до 33°C.
По оценке синоптиков, 2 июля на побережье Одесской области сохранятся безопасные погодные условия, поэтому день будет благоприятным для пляжного отдыха.
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Фото Анны Баратынской