Мотогонщик из Одессы занял 1-е место на чемпионате мира в Португалии (фото)

Одесский мотогонщик Никита Калинин занял первое место на чемпионате мира по мотогонкам World Supersport 300. Соревнования проходили в Эшториле (Португалия).

«Мы справились! Моя первая победа в суперполе! Большое спасибо всем за поддержку! Большая работа приносит результат», – написал гонщик в Facebook.

Отметим, что одессит стал первым в истории World Supersport 300 победителем из Украины.

Как сообщала «Одесская жизнь», два года назад, в октябре 2018 года, одессит Никита Калинин сумел стать одним из быстрейших пилотов последней гонки сезона чемпионата мира WorldSupersport 300 на треке Маньи-Кур во Франции.

Также сообщалось, что автогонщик из Одессы Владимир Корся занял второе место в абсолютном зачете и первое место в зачетной группе EMV2 соревнований Saaremaa Rally 53-2020 в Эстонии.

Фото: Facebook Никиты Калинина