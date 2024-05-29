Новости Одессы и Одесской области

Комбо по-одесски: как патрульные нарушителя на двух колесах ловили (видео)

Комбо по-одесски: как патрульные нарушителя на двух колесах ловили (видео)

В Одессе мотопатрульные полицейские продолжают выявлять нарушителей на двухколесных. Но иногда, чтобы задержать нарушителя, им приходится немало за ним погоняться, как это случилось, например, днем 28 мая в районе Люстдорфской дороги.

О необычных «мотогонках» рассказали в Патрульной полиции Одесской области.

Так, в районе Люстдорфской дороги инспекторы обратили внимание мотоцикл Kawasaki, водитель которого при перестройке не включил световой указатель поворота.

На требования мотопатрульных остановиться водитель не только не реагировал, но и, ускорив движение, пытался скрыться.

Но в итоге путем блокировки нарушителя все же удалось остановить.

Как выяснилось, документов на транспортное средство у водителя не было, а номерной знак мотоцикла и вовсе не соответствовал этому типа транспорта. Также путем проверки стражи порядка установили, что номер VIN-код зарегистрирован на другой мотоцикл.

На место вызвали следователей для установления всех обстоятельств дела.

Фото: скриншот с видео

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Редакция ПРОФИЛЬ
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