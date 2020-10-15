Одесский автогонщик занял призовое место на ралли в Эстонии (видео)

Одесский автогонщик Владимир Корся, выступающий сейчас в составе эстонской команды, занял второе место в абсолютном зачете и первое место в зачетной группе EMV2 соревнований Saaremaa Rally 53-2020 (чемпионат Эстонии).

Как рассказал «Думской» спортсмен, в ралли, которые прошли на острове в Балтийском море, принимали участие 113 экипажей на технике в диапазоне от Ford Fiesta WRC до грузовиков ГАЗ-51.

Чемпионат состоял одновременно из трех (в абсолюте и национальных группах от EMV4 до EMV8) и пяти (в группах EMV2 и EMV3 для техники с международной омологацией) раундов. Общая дистанция гонки составила 490 км.

Второе место в абсолюте и победа в зачете EMV2 на Saaremaa Rally позволили гонщику завершить сезон с двумя «бронзами» (в абсолюте и в EMV2).

Фото: Марк Алексеев