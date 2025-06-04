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Об этом сообщили в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры.

«Уже устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия на мостовом сооружении и подходах, установлены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка. Специалисты укрепили обочину, высеяли траву на откосах, покрасили постройку», – отмечают в ведомстве.

В Одесской области близится к завершению ремонт моста через канал Кофа

Сообщается, что после ремонта моста и подъездной дороги значительно улучшится транспортное сообщение в регионе и увеличится пропускная способность этой трассы. Значительно ускорится передвижение как гражданских авто, так и бригад скорой помощи, школьных автобусов, экстренных служб и большегрузных транспортных средств, перевозящих товары экономического значения.

Ремонт моста через канал Кофа на трассе Т-16-07 подходит к концу

Напомним, что мост, построенный в 60 годы прошлого века, долгое время пребывал в аварийном состоянии. Его ремонт начали в прошлом году.

В Одесской области завершают важный ремонт

Мост через канал Кофа является стратегически важным объектом для юга Одесщины, поскольку объединяет Измаильский и Килийский порты и имеет важное значение для четырех громад Измаильского района.

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