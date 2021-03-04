Мост через Хаджибейский лиман полностью откроют для транспорта в конце весны

На мосту через Хаджибейский лиман дорогу расширят до трех полос движения в каждую сторону и полностью откроют для транспорта в мае 2021 года. Об этом сообщили в Укравтодоре.

«Мост через Хаджибейский лиман – один из самых сложных участков на пути в Одессу по автодороге М-05. В мае 2021 года мост будет полностью обновлен и расширен до трех полос движения», – сказано в сообщении.

Напомним, в ноябре 2020 года Автодор Одесской области объявил новый тендер на ремонт автомобильного моста через Хаджибейский лиман. Таким образом, общая стоимость ремонта моста выросла до 650 млн грн.

Мост через Хаджибейский лиман является частью трассы Одесса – Киев. Его ремонт планировалось завершить весной 2021 года.