Мост через Хаджибейский лиман на время стал разноцветным (фото)

На мосту через Хаджибейский лиман, который капитально ремонтируют, идут работы по устройству слоя гидроизоляции. Поэтому мост сначала окрасился в оранжевый, а затем в красный цвет.

Как сообщили в “Укравтодоре”, на левой части моста нанесли водонепроницаемую мембрану на основе. Гидроизоляция защитит проезжую часть моста от проникновения и вредного воздействия воды, химически агрессивных жидкостей, сточных вод, а также повысит срок службы моста.

Такую же изоляцию в прошлом году нанесли и на правой части моста.

В марте сообщалось, что мост через Хаджибейский лиман полностью могут открыть для транспорта уже в апреле 2021 года.

Напомним, капитальный ремонт и расширение до шести полос моста через Хаджибейский лиман на Киевской трассе начали еще в 2019 году. В августе 2020-го открыли три полосы в правой части и приступили к ремонту левой стороны. Ее и обещают открыть в ближайшее время. Это позволит разгрузить движение на этом участке. А значит, к началу сезона Одесса будет готова к наплыву туристов.

Ранее мы рассказывали о том, в какую сумму обойдется ремонт моста через Хаджибейский лиман.