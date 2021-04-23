Мост через Хаджибейский лиман готовят к открытию (видео)

Дорожники готовятся к открытию движения на мосту через Хаджибейский лиман в Одессе (трасса Киев-Одесса).

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области.

Сообщается, что на мосту уже укладывают асфальт устанавливают ограждение и освещение.

В марте сообщалось, что мост через Хаджибейский лиман полностью могут открыть для транспорта уже в апреле 2021 года.

Напомним, капитальный ремонт и расширение до шести полос моста через Хаджибейский лиман на Киевской трассе начали еще в 2019 году. В августе 2020-го открыли три полосы в правой части и приступили к ремонту левой стороны. Ее и обещают открыть в ближайшее время. Это позволит разгрузить движение на этом участке. А значит, к началу сезона Одесса будет готова к наплыву туристов.

Ранее мы рассказывали о том, в какую сумму обойдется ремонт моста через Хаджибейский лиман.