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Моряки снова перекроют трассу Одесса – Киев

Моряки снова перекроют трассу Одесса – Киев

Моряки из разных городов Украины выйдут на новый протест против коррупционных схем. Протестные акции пройдут 12 февраля. Также в них примут участие моряки, члены их семей, работники портофлота Николаева, Херсона, Измаила, Мариуполя, Киева. Инициатором Всеукраинского масштабного протеста стала общественная организация Украинское объединение моряков. 

Одесские моряки, в частности, намерены перекрыть трассу Одесса-Киев, сообщают организаторы акции в соцсетях.

Это не первая протестная акция украинских моряков. Совсем недавно, выступая против коррупции в сфере дипломирования моряков, митингующие перекрывали трассу Одесса-Киев возле поста Дачное. Участники протестов добивались отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова. Также протестующие требовали поддержать проект приказа Мининфраструктуры об упрощении системы дипломирования моряков и внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания Украины в части определения условий, при соблюдении которых моряки смогут получать повторное подтверждение подлинности дипломов без сдачи экзаменов в государственных квалификационных комиссиях.

Тогда протестная акция не принесла для моряков положительных результатов. Министр инфраструктур заявил, что не намерен изменять действующую систему. А требования протестующих назвал не реформой, а «перераспределением коррупционных потоков от инспекции к крюингам». К тому же подчеркнул, что с уважением относится к конституционному праву на протест, «если на него действительно выходят моряки».

Вместе с тем, в Госслужбе морского и речного транспорта отметили, что «участники митинга, перекрывая транспортные артерии страны, преследуют провокационные цели: дестабилизировать ситуацию в стране и морской сфере».

Поэтому новая протестная акция направлена, кроме прочего, против неадекватной реакции руководства морской отрасли на предыдущие требования и протесты.

Моряки требуют: встречи с президентом Украины, создания рабочей группы при Офисе президента, отставки Криклия и Глазкова.

Всех чиновников, считающих, что протесты проплачены, приглашают на протестную акцию в Одессу.

Также инициаторы митинга подчеркнули, что каждый его участник должен иметь с собой паспорт моряка или рабочий диплом. Чтобы сомнений в статусе протестующих у чиновников не вызывать.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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