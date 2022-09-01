Моряк предал Украину и обстреливал Одессу

Командир российского фрегата «Адмирал Макаров» до 2014 года служил в военно-морских силах ВС Украины. Но во время аннексии Крыма предал родину, а теперь и вовсе отдавал приказы запускать ракеты по Николаеву и Одессе.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Сотрудники ГДБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего капитана II ранга воинской части из АР Крым, а ныне командира российского фрегата «Адмирал Макаров». Обвинительный акт направлен в суд.

В 2014 году он изменил клятве на верность народу Украины и остался на захваченной российскими оккупантами территории, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Перебежчик поклялся в верности россии и продолжил службу в российском флоте.

В 2022 году российский корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.

Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что два одессита присоединились к террористам «лнр» и получили сроки.

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