Моряк предал Украину и обстреливал Одессу

Командир российского фрегата «Адмирал Макаров» до 2014 года служил в военно-морских силах ВС Украины. Но во время аннексии Крыма предал родину, а теперь и вовсе отдавал приказы запускать ракеты по Николаеву и Одессе.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Сотрудники ГДБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего капитана II ранга воинской части из АР Крым, а ныне командира российского фрегата «Адмирал Макаров». Обвинительный акт направлен в суд.
В 2014 году он изменил клятве на верность народу Украины и остался на захваченной российскими оккупантами территории, отказавшись передислоцироваться в Николаевскую область. Перебежчик поклялся в верности россии и продолжил службу в российском флоте.
В 2022 году российский корабль под его командованием запускал крылатые ракеты по Николаеву и Одессе.
Бывший украинский военный обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что два одессита присоединились к террористам «лнр» и получили сроки.
Читайте также:
- Месяц вела телеграм-канал с российской пропагандой и села на годы
- Корректировщик ракетных ударов по мосту в Затоке уже получил срок