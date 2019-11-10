Мониторинг воздуха: где в Одессе показатели загрязнения выше нормы?

Об этом сообщает департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета.

По результатам мониторинга, на пересечении транспортных магистралей наблюдалось незначительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ: по оксиду углерода – 1,14 (ул. Паустовского/просп. Добровольского) и сумме углеводородов – 1,2-1,3 (Автовокзал, 2-я Застава).

По результатам мониторинга, проведенного Одесским государственным экологическим университетом (ул. Львовская, 15), по состоянию индекс загрязнения атмосферы составил: максимально разовый – 1,2; среднесуточный – 4,0.

Состояние атмосферы характеризуется как слабо загрязненное.

Мониторинг проводили 1-7 ноября в утвержденных точках контроля, расположенных на пересечении транспортных магистралей города, на границах санитарно-защитных зон потенциально опасных объектов Одессы, в прибрежной зоне, а также парках и скверах.

Его проводили по восьми ингредиентам загрязняющих веществ: диоксида азота, оксида углерода, озона, аммиака, пыли, сероводорода, диоксида серы и сумме углеводородов.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” разбиралась, почему Одесса входит в тройку лидеров страны по степени загрязнения воздуха.

Фото: uc.od.ua

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