Новости Одессы и Одесской области

Молодые ученые из Одессы получат правительственные и президентские стипендии

Молодые ученые из Одессы получат правительственные и президентские стипендии

13 молодым ученым из Одесского региона назначены стипендии Кабинета Министров Украины и президента.

Об этом сообщил сегодня, 14 ноября, глава департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

«Сегодня есть повод поприветствовать молодых ученых Одесского региона с назначением стипендий Кабинета Министров Украины и Президента Украины. Постановлением президиума Комитета по государственным премиям Украины в области науки и техники от 4 ноября 2022 г. №6 «О назначении стипендий и продлении выплаты стипендий Президента Украины и Кабинета Министров Украины для молодых ученых» назначены стипендии молодым ученым, которые успешно проводят научные исследования, осуществляют актуальные научно-технические разработки», – написал он на своей странице в Facebook.

В мае 2019 года Кабмин вдвое увеличил президентские и правительственные стипендии для молодых ученых.
В частности, размер президентской стипендии для молодых ученых увеличится с 2 305,2 грн в месяц до 6 021 грн, а размер стипендии правительства – с 1 921 грн в месяц до 4 014 грн. Каждая из этих стипендий назначается на два года.
Каждый год в Украине назначают 300 стипендий президента и 320 стипендии Кабмина.

Также Лончак привел имена стипендиатов. Это:

  1. Ангелина Докус – Одесский государственный экологический университет;
  2. Виктория Новосельцева – Одесский национальный технологический университет;
  3. Зинаида Журавлева – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова;
  4. Виктор Завтур – Национальный университет «Одесская юридическая академия»;
  5. Лилия Тимофеева – Национальный университет «Одесская юридическая академия»;
  6. Дмитрий Цехан – Национальный университет «Одесская юридическая академия»;
  7. Варвара Питерская – Одесский национальный морской университет;
  8. Ольга Шершун – ГУ «Институт рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины»;
  9. Анна Тютюнник — ГУ «Институт рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины»;
  10. Михаил Сон – ГУ «Институт морской биологии НАН Украины»;
  11. Анна Троповская – ГУ «Институт морской биологии НАН Украины»;
  12. Светлана Богату – Одесский национальный медицинский университет;
  13. Богдан Приступа – Одесский национальный медицинский университет.

Традиційно, розпочинаю понеділок з хороших новин і бажаю всім успішного, продуктивного й мирного тижня! Приємно, що під…

Опубликовано Александром Лончаком Воскресенье, 13 ноября 2022 г.

Глава департамента образования поздравил стипендиатов и пожелал им новых успехов, интересных открытий и весомых достижений в творческом труде на благо развития отечественной науки.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить