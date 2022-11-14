Молодые ученые из Одессы получат правительственные и президентские стипендии

Об этом сообщил сегодня, 14 ноября, глава департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак.

«Сегодня есть повод поприветствовать молодых ученых Одесского региона с назначением стипендий Кабинета Министров Украины и Президента Украины. Постановлением президиума Комитета по государственным премиям Украины в области науки и техники от 4 ноября 2022 г. №6 «О назначении стипендий и продлении выплаты стипендий Президента Украины и Кабинета Министров Украины для молодых ученых» назначены стипендии молодым ученым, которые успешно проводят научные исследования, осуществляют актуальные научно-технические разработки», – написал он на своей странице в Facebook.

В мае 2019 года Кабмин вдвое увеличил президентские и правительственные стипендии для молодых ученых.

В частности, размер президентской стипендии для молодых ученых увеличится с 2 305,2 грн в месяц до 6 021 грн, а размер стипендии правительства – с 1 921 грн в месяц до 4 014 грн. Каждая из этих стипендий назначается на два года.

Каждый год в Украине назначают 300 стипендий президента и 320 стипендии Кабмина.

Также Лончак привел имена стипендиатов. Это:

Ангелина Докус – Одесский государственный экологический университет; Виктория Новосельцева – Одесский национальный технологический университет; Зинаида Журавлева – Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова; Виктор Завтур – Национальный университет «Одесская юридическая академия»; Лилия Тимофеева – Национальный университет «Одесская юридическая академия»; Дмитрий Цехан – Национальный университет «Одесская юридическая академия»; Варвара Питерская – Одесский национальный морской университет; Ольга Шершун – ГУ «Институт рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины»; Анна Тютюнник — ГУ «Институт рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины»; Михаил Сон – ГУ «Институт морской биологии НАН Украины»; Анна Троповская – ГУ «Институт морской биологии НАН Украины»; Светлана Богату – Одесский национальный медицинский университет; Богдан Приступа – Одесский национальный медицинский университет.

Традиційно, розпочинаю понеділок з хороших новин і бажаю всім успішного, продуктивного й мирного тижня! Приємно, що під… Опубликовано Александром Лончаком Воскресенье, 13 ноября 2022 г.

Глава департамента образования поздравил стипендиатов и пожелал им новых успехов, интересных открытий и весомых достижений в творческом труде на благо развития отечественной науки.