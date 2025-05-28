По данным Службы безопасности Украины, предателем оказался 19-летний одессит. Его задержали “на горячем” в июне прошлого года.

По материалам дела, одессит, которого дистанционно завербовал сотрудник фсб, корректировал ракетно-дронные атаки рф по Силам обороны, в частности по штабам и логистическим центрам ВСУ.

Сначала агент должен был выполнять вражеские задачи в Одессе, а затем его «откомандировали» в Житомир. Там он арендовал квартиру вблизи воинской части, чтобы выяснить временные интервалы наибольшей концентрации личного состава и техники на объекте.

Эти данные враг планировал использовать, чтобы нанести максимальное поражение во время воздушного удара по военной базе.

Отмечается, что сотрудники СБУ разоблачили агента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности.

На основании собранных следователями СБУ доказательств коллегия судей признала его виновным в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

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