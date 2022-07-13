В Одессе 15 человек отравились пирожными из супермаркета

15 человек были госпитализированы в Одессе с симптомами гастроэнтероколита и пищевой токсикоинфекции. Все они свое состояние связывают с употреблением пирожных «Тирамису», изготовленных и приобретенных в одной из сетей супермаркетов города.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Среди госпитализированных двое детей. Все случаи отравения произошли с 8 по 12 июля и были зафиксированы в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Пострадавшие госпитализированы с симптомами гастроэнтероколита, пищевой токсикоинфекции (повышенной температурой, общей слабостью, кишечными расстройствами, рвотой) в городскую клиническую инфекционную больницу и Многопрофильный медицинский центр университетской клиники.

Одесский областной центр контроля и профилактики болезней проводит комплекс противоэпидемических мероприятий по выявлению источника инфекции.

Какая сейчас эпидемобстановка в области

В целом заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе на минувшей неделе снизилась на 7,7%. Всего за неделю зарегистрировали 48 случаев острых кишечных инфекций, из которых 45,8% — дети.

Большинство случаев заболеваний связаны с нарушением технологии приготовления и хранения домашней еды, немытыми овощами и фруктами, а также с нарушением правил ухода за детьми. Холерный вибрион не нашли. На минувшей неделе COVID-19 заболели 16 одесситов – 15 взрослых и один ребенок.