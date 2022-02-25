Россия напала на Украину: второй день войны (обновляется)

24 февраля 2022 Российская Федерация начала ничем не спровоцированную войну с Украиной. Враг фактически окружил нашу страну и вторгся с севера, востока, юга, с моря и с воздуха.

Вооружённые силы и народ Украины достойно дали отпор противнику в первый день войны. Нанесли ему существенные и ощутимые потери.

Были сбиты почти два десятка самолетов и вертолетов, десятки ракет. Уничтожено более сотни единиц бронетехники. По информации Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ, российские оккупационные войска понесли потери численностью около 800 человек.

К сожалению, были потери и среди украинцев. Как военнослужащих, так и мирного населения. По информации Офиса президента, к концу первых суток войны, было известно о 157 погибших наших соотечественниках. В том числе 2 детях.

Украина продолжает борьбу, продолжает оборону. Страна уверенна в своих силах и твердо намерена изгнать непрошенного агрессора со своей территории.

ОБНОВЛЕНО 8:03 Генштаба ВСУ сообщил, что по состоянию на 06:00 силы обороны продолжили сопротивление наступательным группировкам российских оккупантов. Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города КРОПИВНИЦКИЙ. Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше ВИЛКОВОГО и ТИРАСПОЛЯ.

Идут бои в районах населенных пунктов ДЫМЕР и ИВАНКОВ (оба – Киевская область), куда продвинулось большое количество бронированной техники противника. Наступление остановили у реки ТЕТЕРЕВ. Мост через реку разрушен. Над Киевом были сбиты 2 ракеты.

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