Новости Одессы и Одесской области

Молдова изменила правила въезда: что важно знать?

Молдова изменила правила въезда: что важно знать?

Мужчинам на заметку. Пять лучших подарков на 8 марта. Сохраните этот список, он облегчит вам жизнь и приятно удивит любимых женщин. 

Молдова с пятницы, 5 марта ужесточила правила въезда в страну в связи с коронавирусом. Приезжих обязали провести 14 дней на карантине. Это не касается тех, кто может предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Молдовы.

Требования для въезжающих

При въезде в Молдову нужно заполнить эпидемиологическую карту и подписать заявление о согласии на самоизоляцию в течение 14 дней. Такой карантин можно прервать на 10-й день, если результат ПЦР-теста будет отрицательным.

Не должны сдавать тест и находиться на карантине в Молдове те, кто может предъявить отрицательный тест на границе. Документ должен быть на румынском, английском, французском или русском языках.

Кроме того, исключение составляют дети до 5 лет, водители грузовых и пассажирских авто, экипажи и обслуживающий персонал самолетов/кораблей и другие категории. В том числе не нужно проходить самоизоляцию людям с сертификатом о вакцинации.

Читайте также: Вино, замки и Duty Free: Молдова снова открыта для украинцев. Тест-драйв от «Одесской жизни» 

 

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить