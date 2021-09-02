Новости Одессы и Одесской области

Многие поезда из Одессы сегодня прибудут с опозданием

Многие поезда из Одессы сегодня прибудут с опозданием

В «Укрзалізниці» сообщили, что причиной опоздания являются погодные условия и технические перебои.

По состоянию на 09.30 задерживаются такие поезда из Одесской области:

  • №274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5:00);
  • №136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2:00);
  • №12 Одесса – Львов (1:00 10 минут);
  • №108 Одесса – Ужгород (50 минут);
  • №58 Одесса – Ковель (45 минут).

Кроме того, задерживаются поезда:

  • №110 Львов – Херсон (45 минут);
  • №82 Киев – Ужгород (3:00 30 минут);
  • №49 Киев – Трускавец (2:00).

«Укрзалізниця» извиняется перед пассажирами за доставленные неудобства и просит следить за обновлением информации.

Ранее сообщалось, что из Одессы снова будет ходить пассажирский поезд в Кишинев

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Редакция ПРОФИЛЬ

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