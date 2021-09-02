Многие поезда из Одессы сегодня прибудут с опозданием

В «Укрзалізниці» сообщили, что причиной опоздания являются погодные условия и технические перебои.
По состоянию на 09.30 задерживаются такие поезда из Одесской области:
- №274 Одесса – Черновцы (задержка составляет 5:00);
- №136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2:00);
- №12 Одесса – Львов (1:00 10 минут);
- №108 Одесса – Ужгород (50 минут);
- №58 Одесса – Ковель (45 минут).
Кроме того, задерживаются поезда:
- №110 Львов – Херсон (45 минут);
- №82 Киев – Ужгород (3:00 30 минут);
- №49 Киев – Трускавец (2:00).
«Укрзалізниця» извиняется перед пассажирами за доставленные неудобства и просит следить за обновлением информации.
Ранее сообщалось, что из Одессы снова будет ходить пассажирский поезд в Кишинев