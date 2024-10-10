Новости Одессы и Одесской области

Многие одесситы проведут четверг без света: адреса отключений

Многие одесситы проведут четверг без света: адреса отключений

В четверг, 10 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 16.00:

  • Балтская дорога, 2-84а,
  • Метизная (1-я линия 8 марта),
  • Ковровая (2-я линия 8 марта),
  • Гобеленова (3-я линия 8 марта),
  • Фаховая (4-я линия 8 марта),
  • Бондарная (5-я линия 8 марта),
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-35, 71а,
  • Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта), 1-11,
  • Главная, 1-33,
  • Закарпатская, 1-72, 209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Карьерная, 1-25,
  • Прокатная, 1-6, 8-12,
  • Февральская, 1-59,
  • пер. 1-й, 2-й Февральский, 1-7,
  • пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
  • Дзвинка, 1-32, 28а,
  • пер. Навигационный, 1-19,
  • Волова площадь (пл. Мичурина), 2-29,
  • переулок Асеева, 1-57а,
  • переулок Олега Андрийца, 1,6,7,
  • Вячеслава Кириллова, 1а-42,
  • переулок. Игоря Киселева, 1-33,
  • переулок Неплия, 1-12,
  • переулок Кавказский, 1-8,
  • Горбистая, 1-15,
  • Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта),
  • Арковый переулок (переулок 2-й Восьмого марта),
  • Паркетный переулок (переулок 3-й Восьмого марта),
  • Корковый переулок (переулок 4-й Восьмого марта),
  • Кодымский переулок (переулок 5-й Восьмого марта),
  • Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта),
  • Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта),
  • Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта),
  • Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта),
  • Балтская дорога, 25-59,
  • пер. Виктора Дихтиевского, 1-22,
  • пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
  • пер. Олега Стороженко, 2-10,
  • пер. Александра Пресича, 2-26,
  • Жевахова, 19, 92, 94,
  • Жевахова гора, 17, 72, 87,
  • Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
  • Аграрная, 1-21,
  • Посевная, 1-56,
  • 3-я, 5-а, 8-а Пересыпская,
  • Флотская, 2-29а,
  • пер. 1-й Флотский, 5, 7, 7а,
  • пер. 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
  • Владимира Терещенко, 7, 13а.

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Работы до 19:00:

  • Мицкевича, 9,
  • Рельефная, 1-27,
  • Степная, 1-14,
  • 39-я, 40-я линия на жилом массиве,
  • Победы, 47-87,
  • Соляная, 4-85,
  • Центральная, 2-36.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195,
  • пер. 1-й Равенства, 86,197, 90, 92,
  • пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,
  • Дачная, 4/2,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Вторая, 20, 18б,
  • Симоненко, 2а.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Прохоровская, 50-77,
  • Степная, 6-18/корп.20, 22, 24,
  • Еврейская, 50-58,
  • Киры Муратовой (Льва Толстого), 32,
  • Цветочная, 1-13а,
  • Кордонная, 25,
  • Косяченко Алексея, 38, 39, 44,
  • пер. Цветочный, 10,
  • Аграрная, 1-22,
  • Левадная, 1а-28,
  • Озерная, 5-17,
  • Селекционеров, 1-28,
  • Асташкина, 1-25,
  • пер. Асташкина, 1, 3,
  • пер. Спиридоновская, 33,
  • Нечипоренко, 4-13,
  • Преображенская, 35.

 

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