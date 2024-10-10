Многие одесситы проведут четверг без света: адреса отключений

В четверг, 10 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 16.00:
- Балтская дорога, 2-84а,
- Метизная (1-я линия 8 марта),
- Ковровая (2-я линия 8 марта),
- Гобеленова (3-я линия 8 марта),
- Фаховая (4-я линия 8 марта),
- Бондарная (5-я линия 8 марта),
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 1-35, 71а,
- Виктора Скаржинского спуск (спуск Восьмого марта), 1-11,
- Главная, 1-33,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Карьерная, 1-25,
- Прокатная, 1-6, 8-12,
- Февральская, 1-59,
- пер. 1-й, 2-й Февральский, 1-7,
- пер. Баркасный, 1,1а,2,4,
- Дзвинка, 1-32, 28а,
- пер. Навигационный, 1-19,
- Волова площадь (пл. Мичурина), 2-29,
- переулок Асеева, 1-57а,
- переулок Олега Андрийца, 1,6,7,
- Вячеслава Кириллова, 1а-42,
- переулок. Игоря Киселева, 1-33,
- переулок Неплия, 1-12,
- переулок Кавказский, 1-8,
- Горбистая, 1-15,
- Технарский переулок (пер. 1-й Восьмого марта),
- Арковый переулок (переулок 2-й Восьмого марта),
- Паркетный переулок (переулок 3-й Восьмого марта),
- Корковый переулок (переулок 4-й Восьмого марта),
- Кодымский переулок (переулок 5-й Восьмого марта),
- Анкерный переулок (пер. 6-й Восьмого марта),
- Бейтельсбахера переулок (пер. 7-й Восьмого марта),
- Мебельный переулок (пер. 8-й Восьмого марта),
- Волтона переулок (пер. 9-й Восьмого марта),
- Балтская дорога, 25-59,
- пер. Виктора Дихтиевского, 1-22,
- пер. Бориса Кифоренко, 2-35,
- пер. Олега Стороженко, 2-10,
- пер. Александра Пресича, 2-26,
- Жевахова, 19, 92, 94,
- Жевахова гора, 17, 72, 87,
- Петра Болбочана (Мичурина), 4а,
- Аграрная, 1-21,
- Посевная, 1-56,
- 3-я, 5-а, 8-а Пересыпская,
- Флотская, 2-29а,
- пер. 1-й Флотский, 5, 7, 7а,
- пер. 2-й, 3-й, 4-й Флотский,
- Владимира Терещенко, 7, 13а.
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Работы до 19:00:
- Мицкевича, 9,
- Рельефная, 1-27,
- Степная, 1-14,
- 39-я, 40-я линия на жилом массиве,
- Победы, 47-87,
- Соляная, 4-85,
- Центральная, 2-36.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Равенства, 84, 88, 91, 98-104, 195,
- пер. 1-й Равенства, 86,197, 90, 92,
- пер. Абрикосовый, 1-29, 43,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,
- Дачная, 4/2,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Вторая, 20, 18б,
- Симоненко, 2а.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Прохоровская, 50-77,
- Степная, 6-18/корп.20, 22, 24,
- Еврейская, 50-58,
- Киры Муратовой (Льва Толстого), 32,
- Цветочная, 1-13а,
- Кордонная, 25,
- Косяченко Алексея, 38, 39, 44,
- пер. Цветочный, 10,
- Аграрная, 1-22,
- Левадная, 1а-28,
- Озерная, 5-17,
- Селекционеров, 1-28,
- Асташкина, 1-25,
- пер. Асташкина, 1, 3,
- пер. Спиридоновская, 33,
- Нечипоренко, 4-13,
- Преображенская, 35.