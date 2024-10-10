Багато одеситів проведуть четвер без світла: адреси відключень

У четвер, 10 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 06.00:
- Балтська дорога, 2-84а,
- Метизна ( 1-а лінія 8 березня),
- Килимова (2-а лінія 8 березня),
- Гобеленова (3-я лінія 8 березня),
- Фахова (4-а лінія 8 березня),
- Бондарна (5-а лінія 8 березня),
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1-35, 71а,
- Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня), 1-11,
- Головна, 1-33,
- Закарпатська, 1-72, 209,
- Кавказька, 1-41,
- Кар’єрна, 1-25,
- Прокатна, 1-6, 8-12,
- Лютнева, 1-59,
- пров. 1-й, 2-й Лютневий, 1-7,
- пров. Баркасний, 1,1а,2,4,
- Дзвінка, 1-32, 28а,
- пров. Навігаційний, 1-19,
- Волова площа (пл. Мічурина), 2-29,
- пров. Асєєва, 1-57а,
- пров. Олега Андрійця, 1,6,7,
- В’ячеслава Кирилова, 1а-42,
- пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
- пров. Неплія, 1-12,
- пров. Кавказький, 1-8,
- Горбиста, 1-15,
- Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня),
- Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня),
- Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня),
- Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня), Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня),
- Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня),
- Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня),
- Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня),
- Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня),
- Балтська дорога, 25-59,
- пров. Віктора Діхтієвського, 1-22,
- пров. Бориса Кифоренка, 2-35,
- пров. Олега Стороженка, 2-10,
- пров. Олександра Пресича, 2-26,
- Жевахова, 19, 92, 94,
- Жевахова гора, 17, 72, 87,
- Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,
- Аграрна, 1-21,
- Посівна, 1-56, 3-я, 5-а, 8-а Пересипська,
- Флотська, 2-29а,
- пров. 1-й Флотський, 5, 7, 7а,
- пров. 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
- Володимира Терещенка, 7, 13а.
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Роботи до 19:00:
- Міцкевича, 9,
- Рельєфна, 1-27,
- Степова, 1-14,
- 39-а, 40-а лінія на житловому масиві,
- Перемоги, 47-87,
- Соляна, 4-85,
- Центральна, 2-36.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рівності, 84, 88, 91, 98-104, 195,
- пров. 1-й Рівності, 86,197, 90, 92,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,
- Дачна, 4/2,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Друга, 20, 18б,
- Симоненка, 2а.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Прохоровська, 50-77,
- Степова, 6-18/корп.20, 22, 24,
- Єврейська, 50-58,
- Кіри Муратової (Льва Толстого), 32,
- Квіткова, 1-13а,
- Кордонна, 25,
- Косяченко Олексія, 38, 39, 44,
- пров. Квітковий, 10,
- Аграрна, 1-22,
- Левадна, 1а-28,
- Озерна, 5-17,
- Селекціонерів, 1-28,
- Асташкіна, 1-25,
- пров. Асташкіна, 1, 3,
- пров. Спірідонивська, 33,
- Нечипоренка, 4-13,
- Преображенська, 35.