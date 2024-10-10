Багато одеситів проведуть четвер без світла: адреси відключень

Як захистити техніку та підготуватися до зимових відключень світла в Україні. Напередодні зимових відключень світла в Україні знову заговорили про повербанки та зарядні станції. Звичайно, вони допоможуть перечекати відключення світла, але також важливо мати захист для своїх електроприладів. Стрибки напруги легко ушкоджують будь-яку техніку і найбільш ефективним рішенням на сьогодні є стабілізатори напруги. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Де в Одесі сьогодні весь день не буде світла: адреси У вівторок, 8 жовтня 2024 року, багато одеситів через ремонтні роботи на міських лініях енергопостачання залишилися без світла до вечора. Адреси відключень повідомили в ДТЕК Одеські електромережі. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ