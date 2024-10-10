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Багато одеситів проведуть четвер без світла: адреси відключень

Багато одеситів проведуть четвер без світла: адреси відключень

У четвер, 10 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 06.00:

  • Балтська дорога, 2-84а,
  • Метизна ( 1-а лінія 8 березня),
  • Килимова (2-а лінія 8 березня),
  • Гобеленова (3-я лінія 8 березня),
  • Фахова (4-а лінія 8 березня),
  • Бондарна (5-а лінія 8 березня),
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 1-35, 71а,
  • Віктора Скаржинського узвіз (узвіз Восьмого березня), 1-11,
  • Головна, 1-33,
  • Закарпатська, 1-72, 209,
  • Кавказька, 1-41,
  • Кар’єрна, 1-25,
  • Прокатна, 1-6, 8-12,
  • Лютнева, 1-59,
  • пров. 1-й, 2-й Лютневий, 1-7,
  • пров. Баркасний, 1,1а,2,4,
  • Дзвінка, 1-32, 28а,
  • пров. Навігаційний, 1-19,
  • Волова площа (пл. Мічурина), 2-29,
  • пров. Асєєва, 1-57а,
  • пров. Олега Андрійця, 1,6,7,
  • В’ячеслава Кирилова, 1а-42,
  • пров. Ігоря Кисельова, 1-33,
  • пров. Неплія, 1-12,
  • пров. Кавказький, 1-8,
  • Горбиста, 1-15,
  • Технарський провулок (пров. 1-й Восьмого березня),
  • Арковий провулок (пров. 2-й Восьмого березня),
  • Паркетний провулок (пров. 3-й Восьмого березня),
  • Корковий провулок (пров. 4-й Восьмого березня), Кодимський провулок (пров. 5-й Восьмого березня),
  • Анкерний провулок (пров. 6-й Восьмого березня),
  • Бейтельсбахера провулок (пров. 7-й Восьмого березня),
  • Меблевий провулок (пров. 8-й Восьмого березня),
  • Волтона провулок (пров. 9-й Восьмого березня),
  • Балтська дорога, 25-59,
  • пров. Віктора Діхтієвського, 1-22,
  • пров. Бориса Кифоренка, 2-35,
  • пров. Олега Стороженка, 2-10,
  • пров. Олександра Пресича, 2-26,
  • Жевахова, 19, 92, 94,
  • Жевахова гора, 17, 72, 87,
  • Петра Болбочана (Мічуріна), 4а,
  • Аграрна, 1-21,
  • Посівна, 1-56, 3-я, 5-а, 8-а Пересипська,
  • Флотська, 2-29а,
  • пров. 1-й Флотський, 5, 7, 7а,
  • пров. 2-й, 3-й, 4-й Флотський,
  • Володимира Терещенка, 7, 13а.

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Роботи до 19:00:

  • Міцкевича, 9,
  • Рельєфна, 1-27,
  • Степова, 1-14,
  • 39-а, 40-а лінія на житловому масиві,
  • Перемоги, 47-87,
  • Соляна, 4-85,
  • Центральна, 2-36.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рівності, 84, 88, 91, 98-104, 195,
  • пров. 1-й Рівності, 86,197, 90, 92,
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1, 8/корп.2, 8/корп.3,
  • Дачна, 4/2,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Друга, 20, 18б,
  • Симоненка, 2а.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Прохоровська, 50-77,
  • Степова, 6-18/корп.20, 22, 24,
  • Єврейська, 50-58,
  • Кіри Муратової (Льва Толстого), 32,
  • Квіткова, 1-13а,
  • Кордонна, 25,
  • Косяченко Олексія, 38, 39, 44,
  • пров. Квітковий, 10,
  • Аграрна, 1-22,
  • Левадна, 1а-28,
  • Озерна, 5-17,
  • Селекціонерів, 1-28,
  • Асташкіна, 1-25,
  • пров. Асташкіна, 1, 3,
  • пров. Спірідонивська, 33,
  • Нечипоренка, 4-13,
  • Преображенська, 35.
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