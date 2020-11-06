Мэром “украинской Венеции” избрали пенсионера

Мэром горожане избрали Матвея Иванова, 1960 г.р.

На сайте ЦИК сказано, что он пенсионер, на выборы шел как самовыдвиженец, однако состоит в партии “Батьківщина”.

За Иванова проголосовали 45,48% избирателей, пришедших на выборы. Это 1816 человек. Второе место занял кандидат от “Слуги народа” Алексей Севастянов. Его поддержали 836 избирателей (21,18%).

Напомним, второй тур выборов мэра Одессы назначен на 15 ноября.