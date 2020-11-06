Мэром “украинской Венеции” избрали пенсионера

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила результаты выборов мэра Вилково Одесской области.
Мэром горожане избрали Матвея Иванова, 1960 г.р.
На сайте ЦИК сказано, что он пенсионер, на выборы шел как самовыдвиженец, однако состоит в партии “Батьківщина”.
За Иванова проголосовали 45,48% избирателей, пришедших на выборы. Это 1816 человек. Второе место занял кандидат от “Слуги народа” Алексей Севастянов. Его поддержали 836 избирателей (21,18%).
Напомним, второй тур выборов мэра Одессы назначен на 15 ноября.